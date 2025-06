Norderstedt (ots) - Am vergangenen Wochenende (27.06. - 29.06.2025) ist es zu zwei Einbruchstaten in Norderstedt gekommen. Die Taten könnten wegen der unmittelbaren Nähe zusammenhängen. Am 27.06.2026 (Freitag) ist es um 22.57 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschoss-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ahrensweg gekommen. Der oder die unbekannten Täte ...

