Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Zwei Wohnungseinbruchdiebstähle vom Wochenende - Polizei sucht Zeugen

Norderstedt (ots)

Am vergangenen Wochenende (27.06. - 29.06.2025) ist es zu zwei Einbruchstaten in Norderstedt gekommen. Die Taten könnten wegen der unmittelbaren Nähe zusammenhängen.

Am 27.06.2026 (Freitag) ist es um 22.57 Uhr zu einem versuchten Einbruch in eine Erdgeschoss-Wohnung in einem Mehrfamilienhaus im Ahrensweg gekommen. Der oder die unbekannten Täte versuchten gewaltsam in die Wohnung einzudringen. Die Bewohner waren zu diesem Zeitpunkt in der Wohnung. Der oder die Täter haben die Wohnung in diesem Fall nicht betreten und gestohlen wurde nichts.

Zu einem zweiten Fall ist es im Heußweg in unmittelbarer Nähe zum ersten Tatort gekommen. In diesem Fall wurde der Tatzeitraum von Freitag (27.06.2025, 10.30 Uhr) bis Sonntag (29.06.2025, 17.30 Uhr) angegeben. Der oder die Täter drangen in diesem Fall gewaltsam in eine Erdgeschoss-Wohnung eines Mehrfamilienhauses ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Es wurde Schmuck im Wert von ca. 1000,- Euro gestohlen.

Durch die unmittelbare Nähe der beiden Tatorte wird ein Zusammenhang der Taten zumindest nicht ausgeschlossen.

Die Ermittlungen zu beiden Fällen werden bei der Kriminalpolizei in Pinneberg geführt. Mögliche Zeugen, die verdächtige Feststellungen in Tatzeit-/Tatortnähe gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail unter SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell