POL-PPKO: Nürburgring- Vorläufige Bilanz zu den polizeilichen Maßnahmen anl. des 24h-Rennens vom 18.-22.06.2025

Koblenz (ots) - Am Samstagnachmittag kam es gegen 17.15-17.30 Uhr zu einem strafrechtlich relevanten Verhalten zum Nachteil eines 7-jährigen Mädchens in Oberdürenbach (Landkreis Ahrweiler). Nach dem derzeitigen Ermittlungstand ereignete sich der Vorfall im Bereich Sportplatz/ Am Burberg. Das Kind wurde von einem Mann angesprochen und zu einem nahegelegenen Reitplatz ...

mehr