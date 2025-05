Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zeugen gesucht

Am Donnerstag flüchtete ein Dieb mit seinem Auto und kam von der Straße ab.

Der 63-Jährige befand sich gegen 12.00 Uhr in einem Geschäft in der Aalener Straße. Dort steckte er Gegenstände in seine Jackentasche. Sein Verhalten blieb durch den Ladendetektiv nicht unentdeckt. Dieser sprach den Mann auf dem Parkplatz an und rief die Polizei. Der Dieb stieg in sein Fahrzeug und flüchtete in Richtung Aalen. Der Ladendetektiv verfolgte den Mann. Dieser fuhr von der B19 in Richtung Großkuchen und weiter nach Nietheim. Kurz nach Großkuchen wendete er seinen schwarzen VW Touran und fuhr wieder zurück in Richtung B19. In der Linkskurve bei Waibertal / Wallerstatt verlor er wohl aufgrund seiner hohen Geschwindigkeit bei regenasser Fahrbahn die Kontrolle über sein Auto und kollidiert mit einem Verkehrsschild und einem Leitpfosten. Für ihn endete die Fahrt. Polizeibeamte des Polizeireviers Heidenheim und der Verkehrspolizei Heidenheim waren bereits hinter ihm und konnten eine weitere Flucht verhindern. Der 63-Jährige wurde durch den Unfall nicht verletzt. Den 63-Jährigen erwarten nun mehrere Strafanzeigen. Die Höhe des Diebesguts sowie der Schaden, welcher durch den Unfall verursacht wurden, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Dieb gefährdete auf seiner Flucht wohl mehrere Verkehrsteilnehmer, da er mehrfach riskant überholte und wohl mit Geschwindigkeiten bis zu 150 km/h unterwegs war. Die Verkehrspolizei Heidenheim sucht nun Zeugen, die Hinweise zur gefährlichen Fahrt des VW-Fahrers geben können. Diese werden gebeten sich unter der 07321 97520 zu melden.

