Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Bad Schussenried - Verbotswidriges Abbiegen und dabei Auffahrunfall verursacht

Keine Verletzten, aber rund 15.000 Euro Schaden war die Bilanz am Donnerstag auf der L283 bei Bad Schussenried.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 16 Uhr auf der L283 zwischen Sattenbeuren und Steinhausen. Wie die Polizei berichtet, war eine 25-Jährige mit ihrem Dacia in Richtung Steinhausen unterwegs. Auf Höhe der Abzweigung Schienenhof hatte sie den Blinker gesetzt und wollte nach links in Richtung Oggelshausen abbiegen. Obwohl dies laut Verkehrszeichen nicht erlaubt war. Wegen Gegenverkehrs bremste sie ihr Fahrzeug bis zum Stillstand ab. Das erkannte eine nachfolgende 19-Jährige und hielt mit ihren Audi hinter dem Dacia an. Eine weitere nachfolgende 29-jähriger Fahrerin eines VW hatte das noch rechtzeitig bemerkt und leitete eine Bremsung und Ausweichmanöver nach rechts auf den Standstreifen ein. Damit hatte eine 19-Jährige wohl nicht gerechnet und krachte mit ihrem Opel in das Heck des stehenden VW. Den schob es noch leicht auf den davorstehenden Audi. Zum Glück blieben alle Beteiligten unverletzt und es entstand nur Blechschaden. Die Polizei Bad Schussenried hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Schaden an den drei Autos auf rund 15.000 Euro. Der Dacia blieb unbeschädigt. Der VW und Opel mussten abgeschleppt werden. Die 25-Jährige an vorderster Stelle und auch die 19-Jährige, die aufgefahren war, müssen nun mit Verwarnungen rechnen.

++++0990068

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell