Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Kinderzimmerbrand in leerstehender Wohnung glimpflich verlaufen

Gladbeck (ots)

Gladbeck, 15. Juni 2025 - Am Nachmittag gegen 15:54 Uhr wurde der Feuerwehr Gladbeck ein Kinderzimmerbrand in der Hermann-Ehlers-Straße 6 gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war das Feuer bereits durch Anwesende gelöscht worden. Laut erster Aussage sollten sich keine Personen mehr im Gebäude befinden. Bei der Erkundung der betroffenen Wohnung im ersten Obergeschoss stellte sich jedoch heraus, dass sich noch drei Personen vor Ort befanden, die mit Aufräumarbeiten beschäftigt waren. Diese wurden unverzüglich aus der Wohnung ins Freie begleitet und dem Rettungsdienst übergeben. Die Feuerwehr kontrollierte die Brandwohnung auf mögliche Glutnester und sorgte für eine natürliche Belüftung. Zwei weitere betroffene Personen wurden außerhalb des Gebäudes angetroffen und ebenfalls durch den Rettungsdienst betreut. Es wurden zwei Verletzte Personen mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus transportiert. Weitere Maßnahmen der Feuerwehr waren nicht erforderlich. Die Einsatzstelle wurde abschließend an die Polizei übergeben, die die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen hat. (Frag)

