Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Tötlicher Unfall mit Entsorgungsfahrzeug

Gladbeck (ots)

Am 12.06.2025 gegen 07:50 Uhr wurde die Feuerwehr Gladbeck zu einem Unfall mit einem nichtstädtischen Entsorgungsfahrzeug gerufen. Es war auf der Marktstraße in Gladbeck zu einem Zusammenstoß zwischen dem Fahrzeug und einer 63 jährigen männlichen Person gekommen. Die Person wurde von der Feuerwehr gerettet und sofort rettungsdienstlich behandelt. Tragischerweise erlag die Person seinen Verletzungen und verstarb noch an der Einsatzstelle. Für den Fahrer und einer weiteren mitabarbeitenden Person wurde ein Notfallseelsorger gerufen. Wie es genau zu dem Unfall gekommen ist, wird derzeit von der Polizei ermittelt. Der Einsatz der Feuerwehr konnte gegen 09:00 Uhr beendet werden. Die Feuerwehr Gladbeck war mit dem hauptamtlichen Rüstzug, dem Notarzt aus Gladbeck und einem Rettungswagen aus Bottrop vor Ort. Kurz nach der Alarmierung für den Einsatz auf der Marktstraße, kam es zu einem weiteren Einsatz auf der Hegestraße. Dort war die automatische Brandmeldeanlage eines Industriebetriebes ausgelöst worden. Zu diesem Einsatz wurde gemäß Alarm- und Ausrückeordnung, der Löschzug Nord der Freiwilligen Feuerwehr Gladbeck alarmiert. Vor Ort konnte schnell Entwarnung gegeben werden. Der Alarm wurde durch Wasserdampf ausgelöst. Dieser Einsatz konnte gegen 08:50 Uhr beendet werden. RK

