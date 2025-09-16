Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Gefährliche Körperverletzung durch 40-Jährigen - Tätlicher Angriff bei der Verbringung ins Gewahrsam

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Stadtmitte, Seilerstraße

13.09.2025, 23.03 Uhr

Am späten Samstagabend verletzte ein 40 Jahre alter Wolfsburger mit einem Messer einen 41-Jährigen leicht. Bei der anschließenden Ingewahrsamnahme griff der 40-Jährige die eingesetzten Polizeibeamten an. Ein Beamter (22) wurde leicht verletzt.

Der 40-Jährige hielt sich am Samstagabend in einer Gaststätte auf. Da er stark angetrunken war, sollte er von zwei Männern (41 und 57 Jahre alt) nach Hause gebracht werden. Auf dem Weg eskalierte die Situation plötzlich und der 40-Jährige zog ein Messer aus der Tasche und fuchtelte damit herum. In der Folge wurde der 41-Jährige leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war nicht erforderlich.

Auch gegenüber den alarmierten Polizeibeamten zeigte sich der 40-Jährige sehr aggressiv und beleidigte die Beamten zusätzlich. Bei der Zuführung in den Gewahrsamsbereich leistete der Wolfsburger zunächst Widerstand, welcher durch den Einsatz einfacher körperlicher Gewalt überwunden werden konnte. Im weiteren Verlauf begann er mit den Armen nach den eingesetzten Beamten zu schlagen und verletzte einen Beamten leicht.

Durch die zuständige Staatsanwältin der Staatsanwaltschaft Braunschweig wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet, welche in den Räumen der Polizeidienststelle entnommen wurde.

Der 40-Jährige verblieb bis zum Sonntag im Gewahrsam. Es wurden Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung und Tätlichem Angriff eingeleitet.

