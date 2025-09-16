Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falsche Handwerker - Täter erbeuten mehrere zehntausend Euro

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben

15.09.2025, 12.00 Uhr

Unbekannte Täter verschafften sich unter einem Vorwand Zutritt zu der Wohnung einer Seniorin im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben und brachten sie um ihr Erspartes.

Gegen Mittag klingelte es an der Wohnungstür eines Mehrfamilienhauses. Als die Mieterin die Tür öffnete stand ihr ein Mann in Handwerkerbekleidung gegenüber. Dieser gab an, dass es in der Nachbarwohnung zu einem Wasserschaden gekommen sei und er nun ihre Wohnung überprüfen müsse. In der Wohnung überprüfte der Unbekannte in Begleitung der Seniorin die Wasserhähne in der Küche und im Badezimmer.

Als der falsche Handwerker die Wohnung wieder verlassen hatte, musste die Seniorin feststellen, dass ihr gesamtes Erspartes aus einem Wohnzimmerschrank entwendet worden war.

Der Unbekannte hatte die Seniorin abgelenkt, um einem Mittäter den Zugang zu der Wohnung zu ermöglichen.

Der falsche Handwerker war etwa 1,65 Meter groß, 40 Jahre und sprach ohne Akzent deutsch. Er trug eine Handwerkerhose und ein entsprechendes Oberteil und hatte eine korpulente Figur.

Die Polizei warnt dringend davor, unbekannte Personen in die eigenen vier Wände zu lassen. Auch wenn die Personen entsprechend ihres Anliegens gekleidet sind, sollte man weiterhin skeptisch sein und sich einen Ausweis zeigen lassen oder bei der Firma nachfragen. Auch kann ein Nachbar im günstigsten Fall um Unterstützung gebeten werden. Auf keinen Fall sollte die Wohnungstür sowie der vermeintliche Handwerker unbeobachtet sein. Im Zweifelsfall ist es ratsam, die Polizei zu kontaktieren.

Zeugen, die den Täter, eventuell in Begleitung, im Bereich der Mozartstraße, Franz-Liszt-Straße, Neues Feld, Lange Stücke, Paul-Lincke-Straße, Franz-Schubert-Straße, Ganterwinkel gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell