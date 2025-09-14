Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Mehrere Diebstähle von E-Scootern und Pedelecs im Stadtgebiet Wolfsburg - Zeugen gesucht

Wolfsburg (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag (12-13.09.25) wurden mehrere hochwertige Zweiräder gestohlen. Hierbei konzentrierte sich die bislang unbekannte Täterschaft auf die Stadtgebiete Wohltberg, Laagberg und die Heinrich-Nordhoff-Straße. Aber auch aus dem Bereich Fallersleben erreichte uns eine Meldung.

Dabei schreckte es die Täter auch nicht ab Grundstücke zu betreten oder auf qualitative Schließvorrichtungen einzuwirken. Insgesamt beläuft sich der Schaden auf ca. 12.000 EUR.

Aufgrund dessen bittet die Polizei Wolfsburg um Meldungen durch Zeugen, die in der tatbetroffenen Nacht eventuell Fahrzeuge (Transporter) oder Personen gesehen haben, sie sich auffällig verhalten haben.

