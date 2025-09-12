PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Sachbeschädigung durch Graffiti - Polizei sucht Zeugen

Grasleben (ots)

Grasleben, Helmstedter Straße, Vorsfelder Straße, Heidwinkel Kreisstraße 56 09.09.2025, 20.00 Uhr bis 10.09.2025, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter haben zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschiedene Bushalteunterständen und eine Bahnunterführung mit Schriftzügen, Buchstaben und Kürzeln beschmiert.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die in den Bereichen verdächtige Personen beobachtet haben.

Hinweise bitte an die Polizeistation Grasleben unter der Telefonnummer 05357 992260.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

