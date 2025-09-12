Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Schule - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wohltberg, Danziger Straße

10.09.2025, 17.15 Uhr bis 11.09.2025, 07.00 Uhr

Unbekannte Täter brachen zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen in eine Schule in der Danziger Straße ein und entwendeten unter anderem ein Handy und etwas Bargeld.

Ein Mitarbeiter der Schule hatte am Donnerstagmorgen den Einbruch festgestellt und die Polizei verständigt. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter Zutritt über ein Fenster und durchsuchten verschiedene Räume des Gebäudes nach Diebesgut.

Im Anschluss verließen die Täter die Schule und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zeugen, die verdächtige Personen im Tatzeitraum im Bereich der Schule gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05361/46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell