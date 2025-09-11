PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Verkehrshinweise der Polizei, der Stadt Wolfsburg und des VfL Wolfsburg im Zusammenhang mit einer genehmigten Sondernutzung für einen Fanmarsch zum 80. Geburtstag des VfL Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 11.09.2025

Am Samstag, 13. September 2025, findet im Bereich zwischen der Rothenfelder Straße und der Berliner Brücke der Fanmarsch anlässlich des 80-jährigen Bestehens des VfL Wolfsburg statt. Der Fanmarsch beginnt am VfL-Stadion am Elsterweg und endet an der Volkswagen Arena, wo im Anschluss das Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln stattfindet.

Aufgrund von mehreren Parallelveranstaltungen im Wolfsburger Stadtgebiet ist mit Verkehrsbehinderungen sowie einer angespannten Parksituation zu rechnen. Eine frühzeitige Anreise zu den jeweiligen Veranstaltungen wird daher dringend empfohlen.

Darüber hinaus ist die Berliner Brücke voraussichtlich in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr für den Individualverkehr und ÖPNV gesperrt.

An folgenden Kreuzungen werden folgende Straßen in Richtung Berliner Brücke gesperrt:

   -	Heßlinger Straße in Richtung Dieselstraße (Rechtsabbieger in 
Richtung Berliner Ring ist frei) -	Dieselstraße in Richtung 
St.-Annen-Knoten und Berliner Brücke (Zufahrt zum Robert-Bosch-Weg 
möglich) -	Linksabbiegerstreifen Rothenfelder Straße Ecke Berliner 
Ring -	Temporär: Berliner Ring Ecke Reislinger Straße -	B188 Ecke 
Berliner Brücke aus Richtung Weyhausen -	B188 Ecke Berliner Brücke 
aus Richtung Vorsfelde -	Ausfahrt Kreisverkehr Wache-Ost -	 Zubringer
Berliner Brücke von der Autostadt

Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, den Bereich der Berliner Brücke für die Zeit der Sperrung großräumig zu umfahren.

Die Parkplätze P3 - P6 im Allerpark sind weiterhin über die B188 erreichbar. Die Polizei empfiehlt, diese als Parkmöglichkeiten zu nutzen oder per ÖPNV anzureisen.

Rettungswege sind eingerichtet.

Die Autostadt ist in den genannten Zeiten zu Fuß erreichbar. Mit dem Auto wird empfohlen, die Parkplätze am Phaeno oder temporäre am DOW aufzusuchen. Die Ausfahrt aus dem Bereich VW-Tor Ost, Autostadt sowie Hotel Ritz-Carlton bleibt während des gesamten Zeitraums über die VW-Mittelstraße und den Berliner Ring/Schlosskreuzung möglich.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Wolfsburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Weitere Meldungen: Polizei Wolfsburg
Alle Meldungen Alle
  • 11.09.2025 – 12:47

    POL-WOB: Einbruch in Bäckereifiliale

    Helmstedt (ots) - Helmstedt, Danndorf, Hauptstraße 10.09.2025, 21:15 - 11.09.2025, 02:36 Uhr In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Danndorf ein. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei stellte den Einbruch an frühen Donnerstagmorgen fest und informierte umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 12:58

    POL-WOB: Aufmerksamer Zeuge zu Verkehrsunfallflucht gesuch

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Wellekamp 04.09.2025, 12:20 - 17:08 Uhr Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem PKW am vergangenen Donnerstag einen anderen, auf einem Parkplatz in der Straße Wellekamp abgestellten PKW und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach einem bestimmten Zeugen, der den Unfall beobachtet hat. Als der 46 ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 11:02

    POL-WOB: Einbruch in Fachgeschäft - Polizei sucht Zeugen

    Wolfsburg (ots) - Wolfsburg, Porschestraße 04.09.2025, 18:30 Uhr - 05.09.2025, 08:12 Uhr Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag in ein Fachgeschäft für Hörakustik und Augenoptik in der Porschestraße in Wolfsburg ein und verursachten einen hohen Schaden. Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam durch den Hintereingang Zutritt zum Geschäft. Im Anschluss durchsuchten sie ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren