POL-WOB: Verkehrshinweise der Polizei, der Stadt Wolfsburg und des VfL Wolfsburg im Zusammenhang mit einer genehmigten Sondernutzung für einen Fanmarsch zum 80. Geburtstag des VfL Wolfsburg

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, 11.09.2025

Am Samstag, 13. September 2025, findet im Bereich zwischen der Rothenfelder Straße und der Berliner Brücke der Fanmarsch anlässlich des 80-jährigen Bestehens des VfL Wolfsburg statt. Der Fanmarsch beginnt am VfL-Stadion am Elsterweg und endet an der Volkswagen Arena, wo im Anschluss das Bundesligaspiel gegen den 1. FC Köln stattfindet.

Aufgrund von mehreren Parallelveranstaltungen im Wolfsburger Stadtgebiet ist mit Verkehrsbehinderungen sowie einer angespannten Parksituation zu rechnen. Eine frühzeitige Anreise zu den jeweiligen Veranstaltungen wird daher dringend empfohlen.

Darüber hinaus ist die Berliner Brücke voraussichtlich in der Zeit von 11.30 Uhr bis 14.00 Uhr für den Individualverkehr und ÖPNV gesperrt.

An folgenden Kreuzungen werden folgende Straßen in Richtung Berliner Brücke gesperrt:

- Heßlinger Straße in Richtung Dieselstraße (Rechtsabbieger in Richtung Berliner Ring ist frei) - Dieselstraße in Richtung St.-Annen-Knoten und Berliner Brücke (Zufahrt zum Robert-Bosch-Weg möglich) - Linksabbiegerstreifen Rothenfelder Straße Ecke Berliner Ring - Temporär: Berliner Ring Ecke Reislinger Straße - B188 Ecke Berliner Brücke aus Richtung Weyhausen - B188 Ecke Berliner Brücke aus Richtung Vorsfelde - Ausfahrt Kreisverkehr Wache-Ost - Zubringer Berliner Brücke von der Autostadt

Die Verkehrsteilnehmenden werden gebeten, den Bereich der Berliner Brücke für die Zeit der Sperrung großräumig zu umfahren.

Die Parkplätze P3 - P6 im Allerpark sind weiterhin über die B188 erreichbar. Die Polizei empfiehlt, diese als Parkmöglichkeiten zu nutzen oder per ÖPNV anzureisen.

Rettungswege sind eingerichtet.

Die Autostadt ist in den genannten Zeiten zu Fuß erreichbar. Mit dem Auto wird empfohlen, die Parkplätze am Phaeno oder temporäre am DOW aufzusuchen. Die Ausfahrt aus dem Bereich VW-Tor Ost, Autostadt sowie Hotel Ritz-Carlton bleibt während des gesamten Zeitraums über die VW-Mittelstraße und den Berliner Ring/Schlosskreuzung möglich.

