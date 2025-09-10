Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Fachgeschäft - Polizei sucht Zeugen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Porschestraße

04.09.2025, 18:30 Uhr - 05.09.2025, 08:12 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Freitag in ein Fachgeschäft für Hörakustik und Augenoptik in der Porschestraße in Wolfsburg ein und verursachten einen hohen Schaden.

Nach bisherigen polizeilichen Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam durch den Hintereingang Zutritt zum Geschäft. Im Anschluss durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach sich lohnender Beute und entwendeten zahlreiche Waren sowie Spezialwerkzeuge. In Anschluss flüchten sie in unbekannte Richtung

Der entstandene Schaden liegt nach jetzigem Kenntnisstand im unteren sechsstelligen Bereich.

Die Ermittler der Polizei suchen nun Zeugen, zur Tatzeit oder davor auffällige Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe beobachtet haben. Sie werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell