Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Unbekannter raubt 73-Jährigem die Armbanduhr

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Kiebitzweg

08.09.2025, 22:05 Uhr

Zu einem Raub zum Nachteil eines 73-jährigen Rentners kam es am späten Montagabend in der Straße Kiebitzweg in Wolfsburg. Nach bisherigem Kenntnisstand verließ der Wolfsburger mit seinem Rollator und einigen Einkaufstaschen gegen 22:04 Uhr die Buslinie 223 an der Haltestelle "Kiebitzweg" in der Reislinger Straße. Als er sich anschließend in den Kiebitzweg begab, näherte sich ihm plötzlich ein Unbekannter von hinten und riss dem 73-Jährigen seine goldene Armbanduhr vom Handgelenk. Dabei stieß er den Rentner zu Boden, sodass sich dieser leicht verletzte. Schlussendlich flüchtete der Unbekannte mit der Armbanduhr zu Fuß in Richtung VfL-Stadion. Eine umgehend durch die Polizei veranlasste Fahndung führte nicht zum Ergreifen des Täters.

Der Unbekannte war etwa 35 Jahre alt, etwa 1,80 m groß und trug einen kurzen Bart. Darüber hinaus war er mit einer hellen Hose und dunklen Schuhen bekleidet. Zudem trug er eine Jacke mit Kapuze, welche er über den Kopf gezogen hatte.

Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

