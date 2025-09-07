PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Raubdelikt zum Nachteil eines 56 Jahren alten Mannes in Helmstedt

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Charlotte-von-Veltheim-Weg, 07.09.2025, 05:00 Uhr

In den frühen Sonntagmorgenstunden kam es im Charlotte-von-Veltheim-Weg in Helmstedt zu einem Raubdelikt. Drei unbekannte männliche Personen folgten einem 56 Jahre alten Helmstedter, der sich auf dem Heimweg befand. Als dieser bemerkte, dass er bereits seit einiger Zeit verfolgt wurde, drehte er sich zu seinen Verfolgern um. Unmittelbar danach sei er angegriffen und geschlagen worden. Anschließend wurde ihm seine Geldbörse entwendet. Die Personen flüchteten unerkannt. Das Opfer erlitt in Folge des Angriffs Gesichtsverletzungen und wurde dem hiesigen Klinikum zugeführt. Zeugen, die die Tat beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05351/5210 mit der Polizei in Helmstedt in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Pressestelle
Telefon: +49 (0) 5351/5210
E-Mail: Poststelle@pk-helmstedt.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

