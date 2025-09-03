Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Falscher Handwerker - Täter erbeutet Schmuck

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Fallersleben

02.09.2025 11.00 Uhr

Ein unbekannte Täter hat sich am Dienstagvormittag im Wolfsburger Ortsteil Fallersleben als Handwerker ausgegeben und den Schmuck einer älteren Dame gestohlen. Ob es einen Mittäter gab ist derzeit nicht bekannt.

Gegen 11.00 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Seniorin. Als sie die Tür öffnete, stand ein Mann vor ihr, der ihr eine Visitenkarte mit dem Aufdruck Wasserwerke vorzeigte. Der Unbekannte erklärte der Mieterin, dass es einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er dies jetzt im Bad überprüfen müsse. Als beide im Badezimmer waren, betätigte der Mann die WC-Spülung und öffnete den Wasserhahn. Dann forderte er die ältere Dame auf, bei laufendem Wasser, den Duschkopf zu halten. Der falsche Handwerker verließ kurze Zeit das Badezimmer. Als er wenig später zurückkam, wollte die Seniorin den Duschkopf ablegen, woraufhin der Unbekannte ihr erklärte, dass es dann nicht funktionieren würde. Im Anschluss ging der Mann erneut aus dem Badezimmer. Als er nach geraumer Zeit nicht zurückkam, wollte die Seniorin nach ihm sehen.

Der falsche Handwerker war verschwunden und sie entdeckte, dass ihre Schmuckschatulle mit Inhalt entwendet worden war.

Der Täter war etwa 30 Jahre alt, 1,60 bis 1,70 Meter groß, schlank und hatte ein europäisches Erscheinungsbild. Er trug ein Basecap und ein T-Shirt, eventuell auch Handschuhe.

Zeugen, die verdächtige Personen zwischen der Wolfsburger Landstraße und Erich-Netzeband-Straße gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell