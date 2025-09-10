Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Leipziger Straße

09.09.2025, 08:10 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in der Leipziger Straße in Helmstedt. Ein vierjähriges Kind wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Vierjährige mit seinem Kinderfahrrad in Begleitung eines Elternteils auf der Leipziger Straße unterwegs. Als der Junge den dortigen Fußgängerüberweg überquerte, übersah ihn ein in Richtung Magdeburger Tor fahrender 71 Jahre alter PKW-Fahrer. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der Vierjährige schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme war die Leipziger Straße voll gesperrt.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell