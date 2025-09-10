PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Kleinkind bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wolfsburg (ots)

Helmstedt, Leipziger Straße

09.09.2025, 08:10 Uhr

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Dienstagmorgen in der Leipziger Straße in Helmstedt. Ein vierjähriges Kind wurde dabei schwer verletzt.

Nach bisherigem Kenntnisstand war der Vierjährige mit seinem Kinderfahrrad in Begleitung eines Elternteils auf der Leipziger Straße unterwegs. Als der Junge den dortigen Fußgängerüberweg überquerte, übersah ihn ein in Richtung Magdeburger Tor fahrender 71 Jahre alter PKW-Fahrer. Es kam zu einer Kollision, bei welcher der Vierjährige schwer verletzt wurde. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankhaus geflogen. Während der Unfallaufnahme war die Leipziger Straße voll gesperrt.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Sina Matschewski
Telefon: (0)5361 4646 120
E-Mail: sina.matschewski@polizei.niedersachsen.de

