POL-KI: 250107.2 - Kiel - Kontrollen des 1. und 2. Polizeireviers

Am 04.01.2025 bewegten sich sowohl Kräfte des 1. als auch des 2. Polizeireviers Kiel für Kontrollen im Bereich der Kieler Innenstadt und der Holtenauer Straße. Schwerpunkte waren sowohl die Kontrolle von Fahrrädern und E-Bikes als auch von PKW und verdächtigen Personen.

Den Anfang machten die Beamtinnen und Beamte des 2. Polizeireviers gemeinsam mit dem Kommunalen Ordnungsdienst am Samstagmorgen. Kontrolliert wurde sowohl im Bereich der Hörnbrücke, als auch am Dreiecksplatz und im Bereich der Holstenstraße. Es wurden trotz des wetterbedingt geringen Verkehrsaufkommen 33 Kontrollen durchgeführt, ein Großteil davon an Fahrräder. Die eingesetzten Polizistinnen und Polizisten fertigten insgesamt 17 Ordnungswidrigkeitsanzeigen und beendeten die Kontrolle am Samstagvormittag.

Gegen 16:00 Uhr brachen dann die Polizeibeamtinnen und -beamte des 1. Polizeireviers in zivil zu einer mobilen Kontrolle im Bereich der Holtenauer Straße auf. Kontrolliert wurden bis in den nächsten Tag hinein Rahmennummern diverser Fahrräder, sowie verdächtige Personen. Den eingesetzten Polizeikräften gelang es unter anderem einen flüchtigen Fahrraddieb festzunehmen, sowie ein weiteres Fahrrad zur Eigentumssicherung sicherzustellen.

