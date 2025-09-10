Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Aufmerksamer Zeuge zu Verkehrsunfallflucht gesuch

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Wellekamp

04.09.2025, 12:20 - 17:08 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte mit seinem PKW am vergangenen Donnerstag einen anderen, auf einem Parkplatz in der Straße Wellekamp abgestellten PKW und entfernte sich daraufhin vom Unfallort, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern. Die Polizei sucht nun nach einem bestimmten Zeugen, der den Unfall beobachtet hat.

Als der 46 Jahre alte Eigentümer eines VW Tiguans zurück zu seinem ordnungsgemäß geparkten Fahrzeug kam, stellte er einen Zettel an seiner Windschutzscheibe fest. Auf diesem hatte ein aufmerksamer, unbekannter Zeuge eine Nachricht hinterlassen, dass ein Fahrzeugführer mit seinem PKW gegen den Tiguan des 46-Jährigen gefahren und daraufhin geflüchtet sei. Des Weiteren hatte der Zeuge das Kennzeichen des unfallverursachenden PKW notiert. Der 46-Jährige stellte einen nicht unerheblichen Schaden an der hinteren Stoßstange seines Fahrzeugs fest und informierte in der Folge die Polizei.

Die daraufhin eingeleiteten Ermittlungen konnten zur Feststellung des Unfallverursachers führen.

Zur genauen Rekonstruktion des Unfallhergangs bitten die Ermittler der Polizei den unbekannten Zeugen, welcher den Zettel geschrieben hat, sich unter der Rufnummer 05361-46460 bei der Polizei in Wolfsburg zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell