Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Einbruch in Bäckereifiliale

Helmstedt (ots)

Helmstedt, Danndorf, Hauptstraße

10.09.2025, 21:15 - 11.09.2025, 02:36 Uhr

In der Nacht zu Donnerstag brachen Unbekannte in eine Bäckereifiliale in Danndorf ein. Die Polizei sucht Zeugen. Eine Mitarbeiterin der Bäckerei stellte den Einbruch an frühen Donnerstagmorgen fest und informierte umgehend die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die unbekannten Täter durch gewaltsames Öffnen eines Fensters Zugang zum Inneren des Gebäudes. Dort öffneten sie gewaltsam einen Tresor und entwendeten das darin befindliche Bargeld. Des Weiteren entnahmen sie das Geld aus den Kassen im Verkaufsbereich und verließen die Bäckereifiliale auf demselben Wege wieder. Sie flüchteten schlussendlich in unbekannte Richtung.

Zeugen, die zur Tatzeit auffällige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder anderweitige Hinweise zu den Tätern geben können werden gebeten, sich unter der Rufnummer 05361-46460 mit der Polizei in Wolfsburg in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell