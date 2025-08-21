PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Unna

POL-UN: Selm - Sozia bei Unfall schwer verletzt

Selm (ots)

Am Mittwoch (20.08.2025) waren gegen 15.55 Uhr ein 48-Jähriger und eine 18-jährige - beide aus Selm - auf der Waltroper Straße in Selm unterwegs. Sie befuhren gemeinsam die Straße auf einem Motorrad in Richtung Waltrop.

In Höhe der Straße "Zum Sundern" habe eine 43-jährige Fahrradfahrerin aus Lünen beabsichtigt, die Straße vom Radweg kommend, zu überqueren. Ein hinter ihr fahrender 35-jähriger Fahrzeugführer aus Lünen bremste seinen Pkw abrupt ab. Der sich wiederum dahinter befindliche Motorradfahrer fuhr samt seiner Sozia infolgedessen auf den Pkw auf.

Schwerverletzt kam die 18-jährige Sozia zur stationären Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus - ebenso der 48-jährige Motorradfahrer, der leicht verletzt und im Krankenhaus ambulant gehandelt wurde.

Redaktionelle Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Unna
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Nadine Richter
Telefon: 02303-921 1152
E-Mail: pressestelle.unna@polizei.nrw.de
https://unna.polizei.nrw

Außerhalb der Bürodienstzeiten:
Kreispolizeibehörde Unna
Leitstelle
Telefon: 02303-921 3535
Fax: 02303-921 3599
E-Mail: poststelle.unna@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Unna, übermittelt durch news aktuell

