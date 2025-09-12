PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-WOB: Wechselseitige Bedrohung - Streitigkeiten enden mit Ingewahrsamnahmen

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Detmerode, Dresdener Ring

11.09.2025, 21.20 Uhr

Am Donnerstagabend kam es zu einem Polizeieinsatz in der Straße Dresdener Ring im Wolfsburger Stadtteil Detmerode da sich dort zwei Männer (22 und 51 Jahre) gegenseitig bedroht hatten. Personen wurden nicht verletzt.

Die Männer waren am Abend in einer Mietwohnung Streit geraten und hatten sich nach Zeugenaussagen mit Messern bedroht.

Da beide Personen stark alkoholisiert waren wurden sie durch die eingesetzten Polizeibeamten in Gewahrsam genommen und der Dienststelle zugeführt.

Der 22-Jährige war zudem in einem psychischen Ausnahmezustand und wurde in eine Fachklinik eingewiesen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg
Melanie aus dem Bruch
Telefon: 05361-4646104
E-Mail: melanie-aus-dem.bruch@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell

