Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Brennender Pkw - Fahrzeug sichergestellt

Wolfsburg (ots)

Wolfsburg, Warmenau, Birnbaumstücke

11.09.2025, 13.53 Uhr

Aus bisher unbekannter Ursache geriet am Donnerstagmittag ein Pkw in einem Parkhaus in Warmenau in Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Am frühen Donnerstagnachmittag verständigten Zeugen die Feuerwehr, nachdem sie im 1. Obergeschoß des Parkhauses in der Straße Birnbaumstücke den brennenden Pkw entdeckt hatten. Geistesgegenwärtig besorgten sich die Zeugen Löschpulver aus einer nahegelegenen Wrkstatt und löschten eigenständig den Brand, bevor noch größerer Schaden entstehen konnte.

Der Pkw wurde sichergestellt.

Zeugen, die Hinweise auf das Brandgeschehen geben können, werden gebeten, sich bei den Ermittlern des 1. Fachkommissariates in Wolfsburg unter der Telefonnummer 05361/46460 zu melden.

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell