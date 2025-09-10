PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecs und Fahrräder aus Gartenhäusern gestohlen

Nümbrecht, Wiehl (ots)

Kriminelle brachen in der Nacht von Montag (8. September) auf Dienstag zwischen 18 Uhr und 8:15 Uhr die Tür eines Gartenhauses in der Rommelsdorfer Straße auf und stahlen zwei Pedelecs. Es handelt sich um ein blaues und ein rotes Pedelec des Herstellers "Focus". Etwa im gleichen Tatzeitraum suchten auch in Wiehl Kriminelle ein Gartenhaus auf. Hier stahlen sie ein buntes Mountainbike des Herstellers "Bulls" und ein weiteres Mountainbike des Herstellers "Orbea". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 09.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Einbruch in Firmenhalle

    Marienheide (ots) - In der Zeit von Samstag (6. September) bis Montag hebelten Unbekannte das Fenster einer Firmenhalle in der Gummersbacher Straße auf. Aus der Halle in Kalsbach stahlen sie mehrere Schlüssel und entkamen unerkannt. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Wipperfürth unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: Kreispolizeibehörde ...

    mehr
  • 09.09.2025 – 10:00

    POL-GM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

    Marienheide (ots) - Am Montagmorgen (8. September) fuhr ein 16-jähriger Marienheider mit seinem Leichtkraftrad auf der L97 von Marienheide in Richtung Kaiserau. Gegen 6:35 Uhr stürzte er in einer langgezogenen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache. Der Zweiradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht. Rückfragen von Pressevertretern bitte an: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren