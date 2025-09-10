Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Pedelecs und Fahrräder aus Gartenhäusern gestohlen

Nümbrecht, Wiehl (ots)

Kriminelle brachen in der Nacht von Montag (8. September) auf Dienstag zwischen 18 Uhr und 8:15 Uhr die Tür eines Gartenhauses in der Rommelsdorfer Straße auf und stahlen zwei Pedelecs. Es handelt sich um ein blaues und ein rotes Pedelec des Herstellers "Focus". Etwa im gleichen Tatzeitraum suchten auch in Wiehl Kriminelle ein Gartenhaus auf. Hier stahlen sie ein buntes Mountainbike des Herstellers "Bulls" und ein weiteres Mountainbike des Herstellers "Orbea". Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell