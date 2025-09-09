Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Kradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Marienheide (ots)
Am Montagmorgen (8. September) fuhr ein 16-jähriger Marienheider mit seinem Leichtkraftrad auf der L97 von Marienheide in Richtung Kaiserau. Gegen 6:35 Uhr stürzte er in einer langgezogenen Linkskurve aus bisher ungeklärter Ursache. Der Zweiradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde mit einem Krankenwagen ins Krankenhaus gebracht.
