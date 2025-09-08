Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer nach Verkehrsunfall schwer verletzt
Wipperfürth (ots)
Ein 59-jähriger Motorradfahrer aus Gevelsberg war am Sonntag (7. September) aus Richtung der Ortschaft Dievesherweg in Fahrtrichtung der Straße "Niederwipper" unterwegs. Gegen 13:10 Uhr verlor der 59-Jährige aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Zweirad, kam nach links von der Fahrbahn ab und stürzte. Rettungskräfte brachten den Verunfallten in ein Krankenhaus.
