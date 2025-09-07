PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Verkehrsunfall zwischen zwei Pkw fordert zwei schwer Verletzte auf der L130

Radevormwald (ots)

Heute Vormittag (07.09.2025) gegen 10:55 Uhr prallten zwei Autos auf der Kreuzung L130 / K6 in Radevormwald zusammen. Ein 56 Jähriger aus Radevormwald fuhr mit seinem BMW auf der K6 aus Richtung Önkfeld in Richtung Kreuzung K6. Dort beabsichtigte er am Stoppschild weiter geradeaus Richtung Remlingrade zu fahren. Er setzte seine Fahrt fort und kollidierte auf der L130 mit einem von rechts kommenden Skoda. Beide Fahrzeuge waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit. In dem Skoda befanden sich zum Unfallzeitpunkt vier Insassen. Der 35 jährige Fahrer aus Kierspe und seine Beifahrerin blieben unverletzt. Die beiden Mitfahrer auf der Rückbank erlitten schwere Verletzungen und wurden in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der BMW-Fahrer trug keine Verletzungen davon. Während der Unfallaufnahme kam es zu leichten Verkehrsbeeinträchtigungen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Leitstelle
Telefon: 02261 8199-3333
E-Mail: leitstelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

