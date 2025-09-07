Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlenem Auto überschlagen

Gummersbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer war am Freitagabend (5. September) mit einem Skoda auf der Hermannsburgstraße in Richtung Gummersbach unterwegs. Gegen 21:40 Uhr kollidierte er in einer Linkskurve zunächst mit dem Bordstein und prallte anschließend gegen den Dacia eines 50-jährigen Gummersbachers, der am Fahrbahnrand parkte. Der Skoda überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem Auto befreien und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der Skoda war kurz zuvor in der Marktstraße in Gummersbach von zwei Männern vor einem Restaurant gestohlen worden. Beide Männer waren etwa Mitte 20 Jahre alt. Einer hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Der Zweite hatte eine schwarze Kappe auf. Das Auto wurde sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell