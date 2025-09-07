PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Mit gestohlenem Auto überschlagen

POL-GM: Mit gestohlenem Auto überschlagen
  • Bild-Infos
  • Download

Gummersbach (ots)

Ein bislang unbekannter Fahrer war am Freitagabend (5. September) mit einem Skoda auf der Hermannsburgstraße in Richtung Gummersbach unterwegs. Gegen 21:40 Uhr kollidierte er in einer Linkskurve zunächst mit dem Bordstein und prallte anschließend gegen den Dacia eines 50-jährigen Gummersbachers, der am Fahrbahnrand parkte. Der Skoda überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen. Der Fahrer konnte sich aus dem Auto befreien und flüchtete zu Fuß von der Unfallstelle. Der Skoda war kurz zuvor in der Marktstraße in Gummersbach von zwei Männern vor einem Restaurant gestohlen worden. Beide Männer waren etwa Mitte 20 Jahre alt. Einer hatte schwarze Haare und trug einen schwarzen Kapuzenpulli. Der Zweite hatte eine schwarze Kappe auf. Das Auto wurde sichergestellt. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 07.09.2025 – 10:14

    POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

    Radevormwald (ots) - Am Samstag (6. September) wollte ein 40-jähriger Wuppertaler gegen 18:15 Uhr mit seinem Mercedes von der Straße "Remlingrade" nach links auf den Graf-Engelbert-Weg abbiegen. Dabei stieß er mit Kleinkraftrad eines 77-Jährigen aus Ennepetal zusammen, der mit seinem Fahrzeug auf dem Graf-Engelbert-Weg stand und nach links auf die Straße "Remmlingrade" abbiegen wollte. Der Zweiradfahrer kam mit ...

    mehr
  • 07.09.2025 – 10:13

    POL-GM: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

    Waldbröl (ots) - Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Nümbrecht fuhr am Samstag (6. September) auf der Gartenstraße aus Richtung Brölstraße in Richtung Vennstraße. Gegen 19:10 Uhr prallte er gegen das Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Hyundai. Der 36-jährige Fahrer aus Waldbröl wollte nach rechts abbiegen und hatte deshalb die Geschwindigkeit reduziert. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren