Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt
Waldbröl (ots)
Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Nümbrecht fuhr am Samstag (6. September) auf der Gartenstraße aus Richtung Brölstraße in Richtung Vennstraße. Gegen 19:10 Uhr prallte er gegen das Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Hyundai. Der 36-jährige Fahrer aus Waldbröl wollte nach rechts abbiegen und hatte deshalb die Geschwindigkeit reduziert. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
