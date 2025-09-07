PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Waldbröl (ots)

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Nümbrecht fuhr am Samstag (6. September) auf der Gartenstraße aus Richtung Brölstraße in Richtung Vennstraße. Gegen 19:10 Uhr prallte er gegen das Fahrzeugheck eines vorausfahrenden Hyundai. Der 36-jährige Fahrer aus Waldbröl wollte nach rechts abbiegen und hatte deshalb die Geschwindigkeit reduziert. Der Motorradfahrer kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
