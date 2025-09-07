POL-GM: Motorradfahrer bei Auffahrunfall verletzt

Gummersbach (ots) - Am späten Donnerstagabend (4. September) sorgten eine 37-jährige Gummersbacherin und ihr 45-jähriger Besucher gleich für mehrere Polizeieinsätze in der "Alte Mühlenstraße", weil sie durch dauerhaftes Geschrei die Nachtruhe störten. Bei der Ingewahrsamnahme beleidigte die 37-Jährige die Polizisten und versuchte, sie zu treten. Weil der ...

mehr