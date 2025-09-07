Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Kollision mit Wildschweinen leicht verletzt

Gummersbach (ots)

Am Samstagabend (6. September) war ein 65-jähriger Audi-Fahrer aus Engelskirchen auf der Westtangente (B256) von Wasserfuhr in Richtung Gummersbach unterwegs. Gegen 23:20 Uhr stieß er mit fünf Wildschweinen zusammen, die vor ihm über die Straße liefen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die fünf Wildschweine wurden durch die Kollision getötet.

