PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Kollision mit Wildschweinen leicht verletzt

POL-GM: Nach Kollision mit Wildschweinen leicht verletzt
  • Bild-Infos
  • Download

Gummersbach (ots)

Am Samstagabend (6. September) war ein 65-jähriger Audi-Fahrer aus Engelskirchen auf der Westtangente (B256) von Wasserfuhr in Richtung Gummersbach unterwegs. Gegen 23:20 Uhr stieß er mit fünf Wildschweinen zusammen, die vor ihm über die Straße liefen. Der Autofahrer erlitt leichte Verletzungen. Sein Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die fünf Wildschweine wurden durch die Kollision getötet.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
  • 05.09.2025 – 09:50

    POL-GM: Einbrecher erbeuten Bargeld und Laptops

    Wiehl (ots) - Am Donnerstag (4. September) brachen Unbekannte zwischen 5:15 Uhr und 15:40 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Marienhagener Straße auf. Sie durchsuchten die Räume und entkamen mit Bargeld und drei Laptops. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
  • 05.09.2025 – 09:49

    POL-GM: Wegen Ruhestörung in Zelle gelandet - 37-Jährige leistete Widerstand

    Gummersbach (ots) - Am späten Donnerstagabend (4. September) sorgten eine 37-jährige Gummersbacherin und ihr 45-jähriger Besucher gleich für mehrere Polizeieinsätze in der "Alte Mühlenstraße", weil sie durch dauerhaftes Geschrei die Nachtruhe störten. Bei der Ingewahrsamnahme beleidigte die 37-Jährige die Polizisten und versuchte, sie zu treten. Weil der ...

    mehr
  • 04.09.2025 – 10:51

    POL-GM: E-Bikes aus Garage gestohlen

    Wiehl (ots) - Kriminelle brachen in der Nacht von Dienstag (2. September) auf Mittwoch zwischen 21:30 Uhr und 6:45 Uhr die Seitentür einer Garage in der Straße "Hau" auf, und stahlen zwei E-Bikes des Herstellers "Haibike". Ein Rad war grün, das zweite schwarz-weiß. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren