Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Wegen Ruhestörung in Zelle gelandet - 37-Jährige leistete Widerstand

Gummersbach (ots)

Am späten Donnerstagabend (4. September) sorgten eine 37-jährige Gummersbacherin und ihr 45-jähriger Besucher gleich für mehrere Polizeieinsätze in der "Alte Mühlenstraße", weil sie durch dauerhaftes Geschrei die Nachtruhe störten. Bei der Ingewahrsamnahme beleidigte die 37-Jährige die Polizisten und versuchte, sie zu treten. Weil der 45-Jährige einem Platzverweis nicht nachkam, landete auch er in der Polizeizelle. Ein Strafverfahren wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte wurde eingeleitet.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell