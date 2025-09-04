POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Gummersbach (ots) - Bei einem Verkehrsunfall in Dieringhausen wurde am Mittwoch (3. September) ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen 16:25 Uhr war ein 65-jähriger Gummersbacher mit seinem Opel auf der Dieringhauser Straße in Richtung Ründeroth unterwegs. Als er nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen wollte, stieß er mit einem 50-jährigen Fahrradfahrer aus Köln zusammen, der auf dem Gehweg von ...

