PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich

Gummersbach (ots)

Am Mittwochmorgen (3. September) wollte eine 34-jährige Gummersbacherin mit ihrem Skoda von der Robertstraße auf die Kaiserstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 8 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 25-jährigen Wuppertalers, der auf der bevorrechtigten Kaiserstraße in Richtung Gummersbach-Innenstadt fuhr. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren