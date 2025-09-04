Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Unfall im Einmündungsbereich
Gummersbach (ots)
Am Mittwochmorgen (3. September) wollte eine 34-jährige Gummersbacherin mit ihrem Skoda von der Robertstraße auf die Kaiserstraße abbiegen. Dabei kam es gegen 8 Uhr zum Zusammenstoß mit dem Ford eines 25-jährigen Wuppertalers, der auf der bevorrechtigten Kaiserstraße in Richtung Gummersbach-Innenstadt fuhr. Beide Beteiligte erlitten leichte Verletzungen. Beide Autos waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell