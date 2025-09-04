POL-GM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Waldbröl (ots) - Am Dienstag (2. September) wollte eine 31-jährige Waldbrölerin mit ihrem Seat vom Löher Weg auf die Schladerner Straße in Richtung Waldbröl abbiegen. Dabei kam es gegen 18:50 Uhr zum Zusammenstoß mit einer 63-Jährigen aus Ruppichteroth, die mit ihrem Pedelec auf dem Geh-/Radweg der bevorrechtigten Schladerener Straße in Richtung Siegstraße fuhr. Die Zweiradfahrerin stürzte und wurde leicht ...

