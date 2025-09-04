PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt

POL-GM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt
Gummersbach (ots)

Am Mittwoch (3. September) fuhr ein 43-jähriger Waldbröler mit seinem Ford Fiesta auf der Westtangente von Gummersbach in Richtung Wiehl. Gegen 17 Uhr fuhr er, unweit der Einmündung Steinenbrückstraße, auf den Mercedes einer 60-jährigen Gummersbacherin auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Die 60-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
    POL-GM: Nach Unfall mit Pedelec leicht verletzt

    Waldbröl (ots) - Am Dienstag (2. September) wollte eine 31-jährige Waldbrölerin mit ihrem Seat vom Löher Weg auf die Schladerner Straße in Richtung Waldbröl abbiegen. Dabei kam es gegen 18:50 Uhr zum Zusammenstoß mit einer 63-Jährigen aus Ruppichteroth, die mit ihrem Pedelec auf dem Geh-/Radweg der bevorrechtigten Schladerener Straße in Richtung Siegstraße fuhr. Die Zweiradfahrerin stürzte und wurde leicht ...

    mehr
