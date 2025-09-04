Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Bei Auffahrunfall leicht verletzt
Gummersbach (ots)
Am Mittwoch (3. September) fuhr ein 43-jähriger Waldbröler mit seinem Ford Fiesta auf der Westtangente von Gummersbach in Richtung Wiehl. Gegen 17 Uhr fuhr er, unweit der Einmündung Steinenbrückstraße, auf den Mercedes einer 60-jährigen Gummersbacherin auf, die verkehrsbedingt angehalten hatte. Die 60-Jährige kam mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus.
