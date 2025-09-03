PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Nach Unfall mit Pedelec leicht verletzt

Waldbröl (ots)

Am Dienstag (2. September) wollte eine 31-jährige Waldbrölerin mit ihrem Seat vom Löher Weg auf die Schladerner Straße in Richtung Waldbröl abbiegen. Dabei kam es gegen 18:50 Uhr zum Zusammenstoß mit einer 63-Jährigen aus Ruppichteroth, die mit ihrem Pedelec auf dem Geh-/Radweg der bevorrechtigten Schladerener Straße in Richtung Siegstraße fuhr. Die Zweiradfahrerin stürzte und wurde leicht verletzt.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

