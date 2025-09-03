Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher wollten in Fahrradgeschäft einsteigen

Wiehl (ots)

Unbekannte wollten in der Nacht von Dienstag (2. September) auf Mittwoch gegen 0:50 Uhr in ein Fahrradgeschäft in der Straße "Tringergarten" einbrechen. Die Kriminellen zerstörten zwei Bewegungsmelder und versuchten vergeblich, die Tür eines Hintereingangs aufzuhebeln. Nachdem auch der Versuch, über die Haupteingangstür in das Gebäude zu gelangen, gescheitert war, flüchteten die Einbrecher in unbekannte Richtung. Auf der Videoaufzeichnung ist eine männliche Person mit schlanker Statur, bekleidet mit einer Kappe, einer Steppjacke mit Kapuze und einer Sporthose, zu sehen. Er führte einen Rucksack mit, war mit einer Sturmhaube maskiert und hatte Handschuhe an. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

