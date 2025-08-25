PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KI: 250825.1 Kiel: 61-Jähriger nach gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Donnerstagabend kam es in Elmschenhagen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Männern, bei dem eine Person mit einem Messer verletzt wurde. Die Polizei nahm den Tatverdächtigen vor Ort fest. Gegen ihn wurde Untersuchungshaftbefehl erlassen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand von Polizei und Staatsanwaltschaft gerieten die beiden 52 und 61 Jahre alten Bewohner eines Hauses im Ellerbeker Weg gegen 23:30 Uhr in Streit, der in einer wechselseitigen körperlichen Auseinandersetzung mündete. Hierbei soll der 61-jährige Russe seinen Landsmann mit einem Messer am Hals verletzt haben.

Einsatzkräfte nahmen ihn kurz darauf im Gebäude widerstandslos fest. Er kam ins Polizeigewahrsam und wurde Freitagnachmittag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung gegen den Tatverdächtigen. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die Verletzungen des 52-Jährigen waren nicht lebensbedrohlich. Er konnte das Krankenhaus bereits in der Nacht wieder verlassen. Die weiteren Ermittlungen führt das Kommissariat 11 der Kriminalpolizei gemeinsam mit der Staatsanwaltschaft.

