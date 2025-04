Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Bedrohung, Beleidigung und Sachbeschädigung vor Fast-Food-Restaurant

Landau (ots)

Am Freitagabend (25.04.2025) kam es gegen 23:25 Uhr vor einem Fast-Food-Restaurant in der Johannes-Kopp-Straße in Landau zu einer Auseinandersetzung mehrerer Personen. Eine Gruppe soll mit Steinen auf das Fahrzeug der anderen Gruppe geworfen und diese bedroht und beleidigt haben. Diese wiederum gaben an, aus der anderen Gruppe heraus beleidigt worden zu sein. Es wurden mehrere Strafverfahren gegen die beteiligten Personen eingeleitet. Die Ermittlungen zum genauen Tathergang dauern an.

Zeugen werden gebeten, sich unter 06341/287-0 oder pilandau@polizei.rlp.de mit der Polizei Landau in Verbindung zu setzen.

