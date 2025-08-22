Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250822.5 Mucheln: Transportdrohne setzt Acker in Brand

Mucheln (ots)

Freitagvormittag stürzte eine Transportdrohne bei Mucheln auf einen Acker, woraufhin dieser in Brand geriet. Die Feuerwehr hatte das Feuer schnell unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand dürfte die Drohne gegen 10:30 Uhr bei einer erforderlich gewordenen Sicherheitslandung eine Stromleitung touchiert haben, nachdem sie während der Landung offenbar von einer Windböe erfasst wurde. Durch den daraus resultierenden Absturz geriet der Acker in Brand. Das Feuer breitete sich auf eine Fläche von etwa 1500 Quadratmetern aus. Mehrere Freiwillige Feuerwehren waren eingesetzt und hatten das Feuer rasch unter Kontrolle, so dass gegen 11:20 Uhr "Feuer aus" gemeldet wurde. Zum Zeitpunkt des Absturzes hielten sich in dem Bereich keine Menschen auf, so dass niemand verletzt wurde.

Bei der Drohne handelt es sich um eine Transportdrohne für medizinische Proben. Zum Zeitpunkt des Absturzes hatte das Flugobjekt keine Fracht geladen. Modelle dieser Art sind seit Anfang des Jahres zwischen Kliniken im Kreis Plön und dem Kreis Stormarn im Einsatz. Zu Zwischenfällen kam es bislang nicht. Die Luftfahrtbehörde erhielt Kenntnis.

Matthias Arends

