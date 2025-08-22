Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250822.3 Preetz: Vermisster angetroffen (Folgemeldung zu 250822.1)

Preetz (ots)

Der seit Donnerstag vermisste 63-Jährige wurde soeben in Preetz angetroffen. Die Fahndung nach dem Mann ist damit eingestellt. Eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Matthias Arends

