Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250822.3 Preetz: Vermisster angetroffen (Folgemeldung zu 250822.1)

Preetz (ots)

Der seit Donnerstag vermisste 63-Jährige wurde soeben in Preetz angetroffen. Die Fahndung nach dem Mann ist damit eingestellt. Eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.

Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

