Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250721.1 Kiel: Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Kiel (ots)

Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Kiel und der Polizeidirektion Kiel

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch nahm die Polizei einen Tatverdächtigen nach einem versuchten Einbruch in ein Restaurant in der Innenstadt fest. Der Mann kam in Untersuchungshaft.

Zivilkräfte des 2. Reviers bemerkten den Mann gegen 23:30 Uhr, da er sich auffällig im Bereich mehrerer Restaurants an der Hörnbrücke verhielt. Kurz darauf ertönte der Alarm von einem der Restaurants ausgehend, woraufhin der mutmaßliche Einbrecher in Richtung Hauptbahnhof flüchtete. Die Flucht endete jedoch bereits am Übergang zur Kaistraße, wo ihn die Einsatzkräfte stoppten und festnahmen. Am Gebäude selbst entdecken sie frische Aufbruchspuren. Aufgrund des Alarms dürfte er sein Vorhaben abgebrochen haben, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Einbruchs eingeleitet wurde.

Da der 30-jährige Iraner in der Vergangenheit mehrfach wegen gleichartiger Taten aufgefallen war und deshalb bereits eine Haftstrafe verbüßte, wurde er auf Antrag der Staatsanwaltschaft Kiel Mittwochnachmittag einem Haftrichter vorgeführt. Dieser entsprach dem Antrag und erließ Untersuchungshaftbefehl. Er kam in eine Justizvollzugsanstalt.

Die weiteren Ermittlungen des Kommissariats 12 der Kriminalpolizei und der Staatsanwaltschaft konzentrieren sich derzeit darauf, zu prüfen, ob der Tatverdächtige für weitere Taten aus der jüngsten Vergangenheit in Frage kommt.

Michael Bimler / Staatsanwaltschaft Kiel

Matthias Arends / Polizeidirektion Kiel

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell