POL-KI: 250819.4 Kiel: Vermisster angetroffen (Folgemeldung zu 250819.1)
Kiel (ots)
Der seit Samstag vermisste 51-Jährige wurde gegen 18 Uhr von Zeugen in Suchsdorf angetroffen. Die Fahndung nach dem Mann ist damit eingestellt. Eine Straftat steht nicht in Zusammenhang mit seinem Verschwinden.
Wir bedanken uns für die Veröffentlichung der Ursprungsmeldung und bitten darum, diese sowie insbesondere das Bild des Mannes nicht weiter zu verbreiten.
