Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250820.1 Blekendorf: Tödlicher Motorradunfall

Blekendorf (ots)

Am Dienstag kam es auf der K45 in der Gemeinde Blekendorf zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Motorradfahrerin ums Leben kam.

Nach derzeitigen Ermittlungsstand befuhr die 19-jährige Kradfahrerin gegen 18:00 Uhr die K45 von Sehlendorf kommend in Richtung Hohwacht. Zwischen den Straßen Birkenweg und Schöne Aussicht habe sie aus bisher ungeklärter Ursache, vermutlich jedoch ohne Fremdeinwirkung, die Kontrolle über das Motorrad verloren. Aufgrund dessen sei sie gestürzt. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb die junge Frau noch an der Unfallstelle.

Die K45 blieb für die Unfallaufnahme für 2,5 Stunden voll gesperrt.

Alina Kelbing

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell