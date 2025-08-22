PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KI: 250822.2 Kiel: Polizei ermittelt nach gefährlichem Eingriff in den Straßenverkehr

Kiel (ots)

Bereits am Montag kam es auf dem Westring zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Aus einem Auto heraus wurden Pfeile mit einer Spielzeugpistole auf ein anderes Auto geschossen. Personen kamen nicht zu Schaden.

Ein 33-jähriger informierte gegen 19 Uhr die Polizei und teilte mit, dass er auf dem Westring kurz vor der Kreuzung Eckernförder Straße von einem BMW überholt worden und mit einem Schaumstoffpfeil aus einer Spielzeugpistole beschossen worden sei. Der Pfeil habe ihn durch das geöffnete Fenster bei voller Fahrt am Kopf getroffen. Kurz darauf sei ein zweites Mal auf ihn geschossen worden. Er konnte seinen Wagen jedoch unter Kontrolle halten und die Personen des anderen Wagens zum Anhalten bringen.

Vor Ort trafen die eingesetzten Polizisten des Bezirksreviers den 34 Jahre alten Fahrer und seine 19-jährige Beifahrerin an und kontrollierten diese. Der Libanese und die Deutsche machten vor Ort keine Angaben. Ein Ermittlungsverfahren wegen eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr wurde eingeleitet.

Inzwischen wurde bekannt, dass es am gleichen Tag in der Schauenburger Straße zu einem ähnlichen Vorfall kam. Auch hier sind die beiden Personen tatverdächtig. Die Polizei bittet Personen, die in den vergangenen Tagen ebenfalls aus einem Auto heraus mit Schaumstoffpfeilen beschossen wurden oder entsprechende Beobachtungen gemacht haben, sich unter 0431 / 160 1503 mit dem Bezirksrevier in Verbindung zu setzen.

Matthias Arends

