Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 250822.4 Kiel: Nach Kontrolle in Haft

Kiel (ots)

Mittwochmittag kontrollierten Polizisten des 2. Reviers einen BMW in der Kieler Innenstadt, da dieser das dort geltende Verbot der Durchfahrt missachtete. Der Fahrer hatte einen offenen Haftbefehl und führte über 100 nicht versteuerte E-Zigaretten mit sich.

Gegen 12:45 Uhr bemerkten die Beamten den BMW am Berliner Platz in einem Bereich, für den das Verbot der Durchfahrt gilt, so dass sie sich zur Kontrolle entschlossen. Bei der Überprüfung stellte sich heraus, dass gegen den 23-jährigen Deutschen aufgrund eines Betäubungsmittelverfahrens ein offener Haftbefehl vorlag und er von der Hamburger Staatsanwaltschaft zur Festnahme ausgeschrieben war.

Im Wagen stellten die eingesetzten Beamten knapp über 100 original verpackte E-Zigaretten ohne Steuerzeichen fest. Bei in Deutschland erlaubten Vapes sind maximal 600 Züge pro Zigarette erlaubt, bei den hier aufgefundenen E-Zigaretten lag der Wert mit 15.000 bis 60.000 Zügen deutlich höher. Unterstützt wurden die Polizisten bei den Maßnahmen vom Hauptzollamt Kiel. Die Zollbeamten stuften die sichergestellten E-Zigaretten als nicht geringe Menge unversteuerter Ware ein, so dass ein Ermittlungsverfahren wegen Steuerhehlerei eingeleitet wurde.

Bei seinen persönlichen Gegenständen fanden sie darüber hinaus mehrere Autoschlüssel hochwertiger Automarken auf, zu dessen Herkunft er keine schlüssigen Angaben machen konnte. Diese sowie zwei Smartphones wurden nach Anordnung der Staatsanwaltschaft sichergestellt.

Der 23-Jährige kam nach Beendigung der Maßnahmen ins Polizeigewahrsam und wurde von dort aufgrund des offenen Haftbefehls in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Matthias Arends

