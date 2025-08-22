PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-KI: 250822.6 Kiel: Polizei sucht Zeugen nach Überfall auf Bäckerei

Kiel (ots)

Bereits vergangenen Sonntag kam es zu einem Überfall auf eine Bäckerei am Exerzierplatz, bei dem der Täter eine geringe Menge Bargeld erbeutete. Die Kriminalpolizei ermittelt und sucht Zeuginnen und Zeugen.

Nach Angaben der beiden 55 und 34 Jahre alten Angestellten der Bäckerei an der Ecke Knooper Weg / Exerzierplatz habe der Täter gegen 06:45 Uhr die Bäckerei durch einen Hintereingang betreten und unter Vorhalt eines Messers Bargeld gefordert. Nachdem er einen geringen Bargeldbetrag aus der Kasse entnommen habe, sei er über den Knooper Weg in Richtung Jungfernstieg geflüchtet.

Bei dem Täter, der eine Brille getragen haben soll, soll es sich um einen etwa 30 Jahre alten und ca. 180cm großen Mann von schlanker Statur handeln, der mit einem schwarzen Kapuzenpullover, einer schwarzen Jeans und schwarzen Schuhen bekleidet gewesen sein und einen schwarzen Rucksack bei sich gehabt haben soll. Er habe akzentfreies deutsch gesprochen und soll blondes Haar haben. Auffällig könnte sein, dass er mit einer Wasserwaage in der Hand geflüchtet ist.

Das Kommissariat 13 der Kriminalpolizei führt die Ermittlungen und sucht Zeuginnen und Zeugen, die Angaben zu dem Gesuchten oder zur Tat machen können. Hinweise nimmt die Polizei unter 0431 / 160 3333 entgegen.

Matthias Arends

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Kiel

Pressestelle
Gartenstraße 7
24103 Kiel

Tel. +49 (0) 431 160 2010
E-Mail pressestelle.kiel.pd@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Kiel, übermittelt durch news aktuell

