Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Betrunken gegen Baum gekracht

Radevormwald (ots)

Ein 34-jähriger BMW-Fahrer aus Radevormwald war am Mittwoch (3. September) auf der L414 von Dahlerau in Richtung Radevormwald unterwegs. Gegen 22:15 Uhr kam er in einer Linkskurve von der Straße ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich mehrmals. Der 34-Jährige konnte sich mit leichten Verletzungen selbstständig aus dem Autowrack befreien und kam ins Krankenhaus. Da er unter Alkoholeinfluss stand, wurde bei ihm eine Blutprobe entnommen. Seinen Führerschein musste er nicht abgeben - er hatte gar keinen. Zudem stellte die Polizei fest, dass das Auto weder zugelassen noch versichert war.

Das könnte Sie auch interessieren