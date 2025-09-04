Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Gummersbach (ots)

Bei einem Verkehrsunfall in Dieringhausen wurde am Mittwoch (3. September) ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen 16:25 Uhr war ein 65-jähriger Gummersbacher mit seinem Opel auf der Dieringhauser Straße in Richtung Ründeroth unterwegs. Als er nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen wollte, stieß er mit einem 50-jährigen Fahrradfahrer aus Köln zusammen, der auf dem Gehweg von Ründeroth in Richtung Gummersbach unterwegs war. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen.

