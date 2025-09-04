Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: Fahrradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt
Gummersbach (ots)
Bei einem Verkehrsunfall in Dieringhausen wurde am Mittwoch (3. September) ein Fahrradfahrer leicht verletzt. Gegen 16:25 Uhr war ein 65-jähriger Gummersbacher mit seinem Opel auf der Dieringhauser Straße in Richtung Ründeroth unterwegs. Als er nach links auf den Parkplatz eines Einkaufsmarktes abbiegen wollte, stieß er mit einem 50-jährigen Fahrradfahrer aus Köln zusammen, der auf dem Gehweg von Ründeroth in Richtung Gummersbach unterwegs war. Der Fahrradfahrer erlitt leichte Verletzungen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell