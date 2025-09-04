Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
POL-GM: In Garage eingebrochen
Wiehl (ots)
In der Nacht von Dienstag (2. September) auf Mittwoch brachen Unbekannte zwischen 20 Uhr und 6 Uhr das Schiebetor einer Garage in der Straße "Gassenhagen" auf und stahlen verschiedene Werkzeuge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.
Rückfragen von Pressevertretern bitte an:
Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell