Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: In Garage eingebrochen

Wiehl (ots)

In der Nacht von Dienstag (2. September) auf Mittwoch brachen Unbekannte zwischen 20 Uhr und 6 Uhr das Schiebetor einer Garage in der Straße "Gassenhagen" auf und stahlen verschiedene Werkzeuge. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

