Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis

POL-GM: Einbrecher erbeuten Bargeld und Laptops

Wiehl (ots)

Am Donnerstag (4. September) brachen Unbekannte zwischen 5:15 Uhr und 15:40 Uhr die Wohnungstür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Marienhagener Straße auf. Sie durchsuchten die Räume und entkamen mit Bargeld und drei Laptops. Hinweise nimmt die zentrale Ermittlungsgruppe Wohnungseinbruch unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse poststelle.oberbergischer-kreis@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
Pressestelle
Telefon: 02261/8199-1210
E-Mail: pressestelle.gummersbach@polizei.nrw.de
https://oberbergischer-kreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Oberbergischer Kreis
