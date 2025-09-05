POL-GM: Einbrecher erbeuten Bargeld und Laptops

Wiehl (ots) - Kriminelle brachen in der Nacht von Dienstag (2. September) auf Mittwoch zwischen 21:30 Uhr und 6:45 Uhr die Seitentür einer Garage in der Straße "Hau" auf, und stahlen zwei E-Bikes des Herstellers "Haibike". Ein Rad war grün, das zweite schwarz-weiß. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat Waldbröl unter der Telefonnummer 02261 8199-0 oder der E-Mail-Adresse ...

